El sorprendente regreso de la cantante colombiana, Shakira, compositora y estrella de pop, al escenario musical, acompañado de su nuevo álbum musical, ‘Las Mujeres ya no lloran’ que fue lanzado el Marzo 22 de este año. Con su presencia prolongada en la música latina, su vida ha sido expuesta al consumo público, el precio de la fama ha permitido seguir su carrera, desde sus mayores logros como artista hasta las profundidades de su vida personal y las dificultades que ha tenido que enfrentar. Los últimos años han sido fundamentales en la culminación de este proyecto, ya que su nombre ha estado circulando por todos los medios de comunicación. Enfrentando rumores y comentarios sobre temas como su caso financiero de fraude fiscal, su separación del futbolista Gerard Pique— el padre de sus dos hijos y pareja de 11 años-, y la hospitalización de su padre, quien fue sometido a una operación cerebral en 2023.

Este álbum es una creación que representa su fortaleza al recoger los pedazos dispersos por los cambios inesperados en su vida. Shakira ha decido usar la música, como un medio para restablecerse. Más allá de reforzar la conexión, que ha mantenido con sus seguidores por varios años, ella usa su álbum para facilitar la narración de su historia, expresando emociones crudas sobre lo que ha vivido y experimentado .

Presentando un concepto inesperado, ‘Las mujeres Ya no Loran’ tiene una amplia resonancia para los que lo escuchan, sea que necesites un espacio para tu propia sanación, o necesites sentir el empoderamiento femenino que este álbum ofrece. La portada de su álbum muestra un retrato de la artista, que refleja sobre un periodo de 17 canciones, sus lágrimas se han transformado en diamantes. Con sencillos previamente lanzados, se reconoce: “Te Felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” con Bizarrap, “Copa Vacía” con Manuel Turizo, “Acróstico-Milan+Sasha” con Shakira, “El Jefe” con Fuerza Regida, y “TQG” con Karol G.

Abriendo su álbum, con su esperada colaboración con, Cardi B, para la canción “Puntería”, las dos cantantes irradian confianza sin disculpas. Tomando los arriendos del juego de amor, Shakira canta en el coro, “Tú tienes buena puntería / Sabes por dónde darme pa’ que quede rendida / Me ataca donde más duele, tú a mí no me conviene / Pero en tu cama o la mía, todo eso a mí se me olvida.” Accediendo a un ambiente divertido y energético, “Puntería” es una canción pop que te hace sentir bien con sus letras seductoras. Sin sorpresas, Cardi B, domina sin esfuerzo su fluidez y actitud desenfadada en sus líneas de rap.

En la siguiente canción, “La Fuerte”, Shakira se reúne con el productor musical argentino, Bizzarap, para otra colaboración exitosa. La energía es innegable desde el principio, ya que Bizzarap establece un ritmo de baile infundido de EDM que se extiende y se desarrolla a lo largo de toda la canción. Complementando el ritmo, la voz de Shakira se mezcla bien con la melodía pegadiza y la emoción detrás de su entrega de letras. Su tercera canción llamada “Tiempo Sin Verte”, evoca un sentimiento de nostalgia con rasgos de sus raíces, en el sonido sutil y más evolucionado de pop rock de los años 90. Con una voz rockera, ella canta sobre alguien que extraña, “Llevo tiempo sin verte y sigo aquí / Y no pasa un día que no piense en ti.” Las letras y la orientación de los instrumentales capturan lo que es la ruptura del corazón, la profundidad de tristeza, y los pensamientos de la alternativa después que se cierra una puerta.

La próxima canción “Cohete” alcanza nuevas alturas con su semblante futurístico que muchos reconocen de Rauw Alejandro. Este amor que los dos cantantes expresan con sus atractivas voces, parece de otro planeta con la fluidez rítmica de baile pop pulsante. Esta canción será fácil de escuchar con sus letras memorables y ritmo relajado.

El estruendo de su colaboración con el Grupo Frontera del género de música mexicana, trae a luz la canción, “(Entre Paréntesis)”. Shakira muestra su versatilidad vocal, que complementa la poderosa voz de Payo Solis de Grupo Frontera. Esta cumbia-norteña genera sentimientos de melancolía debido al momento doloroso en que uno se da cuenta de que la persona que amas se está desconectando de la relación, Relevado en sus letras, ellos cantan, “Se nota cuando se quiere, pero cuando no, se nota más/ Antes venías sin llamarte, ahora sin avisar te vas.” Entre los últimos momentos de la canción, Payo menciona el nombre de su banda y el seudónimo de Shakira, “La Loba”.

“Cómo Dónde Y Cuándo” empieza con una melodía instrumental sencilla acompañado de guitarra, un juego de tambores, y la voz rockera de Shakira que juntos resemblan las primeras obras de su carrera. Canta sobre que, ella ha dejado el pasado atrás y se recuerda de vivir la vida al máximo en el presente y con optimismo sobre el futuro que vendrá. “Nassau” sigue la mentalidad de la canción previa con un posible interés a un nuevo amor. Un giro refrescante es la influencia de “Afrobeats” en el ritmo con energía vibrante.

La última canción, en la primera mitad del álbum, consintiendo de las canciones recién lanzadas es: “Última”. Capturada en una balada de piano, esta canción fue agregada después de su fecha de entrega, ella expresó en una entrevista para Apple Music. Con sinceridad, esta es la última canción sobre su ex pareja porque en su letra en “Shakira: Bzrp Music sessions, Vol. 53”, “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Veredicto: Aunque el álbum fue promocionado como uno conceptual, no hay una fluidez cohesiva desde el principio hasta el fin. Esto no significa que no vale la pena escucharlo, porque cada canción tiene su propia historia y cualidades que hay que admirar.